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«Обозвал меня альфонсом»: бывший муж Лолиты намерен судится с Укупником

Дмитрий Иванов намерен отстоять свою честь и достоинство.

«Обозвал меня альфонсом»: бывший муж Лолиты намерен судится с Укупником
Лолита и Дмитрий Иванов. фото: globallookpress.com

Лолита Милявская рассталась с пятым мужем, Дмитрием Ивановым, летом этого года. Эта новость стала полной неожиданностью. Позже выяснилось, что супруг звезды сам принял решение уйти от жены. Певица переживала из-за случившегося, но потом смогла взять себя в руки. А Дмитрий нашел себе новую возлюбленную и снял квартиру, где теперь живет. На днях он дал большое интервью Андрею Малахову. В эфире передачи «Прямой эфир» он сделал несколько громких заявлений.

Иванов признался, что ему было обидно читать в прессе о своем якобы статусе жигало. Это мужчина решил не спускать никому с рук.

«Очень интересно, когда вышел Аркадий Укупник и на всю страну бессовестно обозвал меня альфонсом. При этом еще рассказал историю, где мы с ним познакомились, что женщина была со мной, которая была старше меня. Что это за женщина, которая была старше меня? Какие деньги она мне давала? Аркадий, вам предстоит в суде ответить за вашу ложь», — объявил бывший муж Лолиты.

Он также заверил, что гордится своей профессией и ему обидно было слышать, что у него был неравный мезальянс с Лолитой. «Свои честь и достоинство я буду отстаивать в суде. И то, что на меня пролилась грязь, конечно каждый человек должен отвечать за свои поступки и действия», — добавил он.

Дмитрий Иванов
Дмитрий Иванов. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Иванов затронул и адвоката артистки Сергея Жорина, который недавно объявил, что будет доказывать в суде, что их брак с Лолитой был фиктивным. «Мы с Лолой любили друг друга. 9, 5 лет было прожито в любви», — отметил он. «Если вы хотите такой грязи, хотите признать наши отношения фиктивными, то давайте встретимся в суде и будем об этом разговаривать», — заявил Дмитрий.

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«Обозвал меня альфонсом»: бывший муж Лолиты намерен судится с Укупником
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