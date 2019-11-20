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«Из бунтаря — в «Бесогон-ТВ»: Собчак резко прошлась по творчеству Михалкова

Когда-то режиссер был одним из самых любимых кинодеятелей у светской львицы.

«Из бунтаря — в «Бесогон-ТВ»: Собчак резко прошлась по творчеству Михалкова
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Ксения Собчак в эфире своего шоу подвергла резкой критике современное творчество Никиты Михалкова. При этом светская львица отметила, что считает его гением.

Самые любимые фильмы Ксении Собчак, по ее словам, принадлежат руке именно Михалкова. Картину «Неоконченная пьеса для механического пианино» она и вовсе считает шедевром русского кинематографа.

YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр. Фото
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

«Дальше в какой-то момент Никита Сергеевич из бунтаря, человека, который первым говорил о такой сложной теме, как сталинизм, который восставал, был революционером, превращается в «Бесогон-ТВ» (программа, которая выходит на «России 24». — Прим. автора). И что происходит с ним? Его творчество, на мой взгляд, превращается не в «неоконченную пьесу». Я считаю, что есть корреляция между внутренним взрывом художника и его связью с Богом и талантом. Как только человек загоняет себя в какие-то границы, начинает подстраиваться под общественную повестку и под социум, он теряет свою связь с божественным», — рассудила ведущая YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

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