«До сих пор тошнит»: после шуток Шепелева Кудрявцевой привезли борщ с марлей

Телеведущая была в шоке, когда в еде из ресторана обнаружила совсем не съедобный ингредиент.

Лера Кудрявцева не так давно повздорила с Дмитрием Шепелевым. Ей не понравилось высказывание коллеги, которое он сделал в соцсети. Когда возлюбленного покойной Жанны Фриске назвали мужчиной нетрадиционной ориентации, то он пошутил, что предлагал Лере быть прикрытием. Кудрявцева приняла это на свой счет и ополчилась против Дмитрия. Сам он вскоре дал понять, что не понимает такой реакции на безобидные слова.

А теперь с Лерой произошел еще один неприятный инцидент. Накануне вечером после тяжелого рабочего дня она заказала с коллегами еду из ресторана, чтобы восполнить силы. Девушка начала есть борщ, но тут ее ждал ужасающий сюрприз. Она достала несъедобный ингредиент из баночки с едой. Возмущению телеведущей не было предела.

«Ребят ! Вы серьёзно? Марля! В борще !!!! Вся еда на выброс, вдруг в пирожках гвозди, кто теперь знает», — написала Кудрявцева.

Она зафиксировала на фото и видео испорченное блюдо, к слову, не самого дешевого заведения. Поклонники присоединились к возмущенной Лере. Многие отметили, что такое недопустимо. Лариса Гузеева и вовсе не смогла сдержаться и начала употреблять нецензурную брань. «****** лютый», — заявила она. «Моя девочка. Я как представлю сколько говна я съела за эти годы в виде кинокорма..», — добавила Лариса. Отметим, что сейчас ведущая «Давай поженимся» находится в детокс-клинике, где худеет на особом питании.

«Твари. Спецом всё. Уверена. Посмотри на эти рожи, кого берут на работу! Они Людей ненавидят! Ломятся все в Москву: злые, хотят всего и сразу, а совести нуль», — продолжила тираду Гузеева.

Пользователи Сети подхватили. Они предположили, что такой необычный борщ мог быть прислан Шепелевым. «Курьер случайно не был похож на Шепелева?», «Заплатили, наверное ,как за четверть коровы», «Ого! Это как минимум неприятно!», — прокомментировали пост подписчики. После этого Кудрявцева призналась, что еще не отошла от случившегося: «До сих пор тошнит».