В тренде: Каменских сделала модное окрашивание вслед за Кейт Миддлтон

Настя Каменских в мае вышла замуж за Потапа. Однако после этого певица не стала меньше работать над собой. Она бегает по утрам, ежедневно тренируется дома или в спортзале, а также занимается йогой. Тут девушка ни в чем не уступает Дженнифер Лопес, которая тоже известна своим трудолюбием и упорством. Сейчас артистка все чаще выпускает песни в стиле латино. Она для этого даже выучила испанский язык.

Похоже, что также Каменских решила обновить свой образ. На днях она сделала селфи, похваставшись новым цветом волос. Певица всегда была жгучей брюнеткой, но на этот раз она решила сделать модное окрашивание — омбре с медовыми прядями. Похожее окрашивание не так давно сделала Кейт Миддлтон. Светлые блики в волосах освежили образ Настя.

Поклонникам понравилось преображение артистки. Многие обратили внимание, что она будто светиться от счастья. Однако хейтеры тоже не дремлют. На этот раз они не смогли придраться к наряду, но заметили морщинки вокруг глаз у девушки. К слову, Каменских уже 32 года. Злопыхатели стали утверждать, что знаменитости пора прибегнуть к уколам красоты, чтобы выглядеть молодо.

«Морщины и отеки под глазами, почему это?», «Надо крем под глаза купить», «Уже пора на процедуры для глаз, лазер или инъекции делать», «Логично, что есть морщины, это же лицо. Если нет морщин, то это точно не лицо, задумайтесь», — написали в комментариях подписчики. За Настю сразу заступились преданные фанаты, которые считают, что певица хороша даже с морщинками.

Напомним, что супруга Потапа практически не меняла свой имидж. Ее волосы вьются от природы, поэтому часто ей приходится их выпрямлять, чтобы сделать вечернюю укладку. А вот для съемок клипа она с радостью примеряет разные парики. Не так давно поклонники увидели ее с каре и карамельными волосами.