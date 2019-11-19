Савельева вернулась на сцену в новом амплуа

Бывшая солистка группы «Фабрика» Александра Савельева в конце марта этого года стала мамой. Певица родила долгожданного сына Леона. Позже девушка призналась, что роды были сложными. Она едва не умерла. Еще во время беременности ее преследовало чувство страха. Однако теперь артистка наслаждается материнством. Даже в путешествия она берет малыша с собой. Приглядывать за ним ей помогает муж Кирилл Сафонов.

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Летом Савельева начала потихоньку возвращаться к работе. Она делилась кадрами из студии звукозаписи, а также в октябре певица вышла на сцену, но в роли ведущей премии «Прорыв года». Тогда артистка вышла из 10-месячного декретного отпуска. Но полноценное возращение на сцену у Саши случилось накануне. Она выступила с коллективом на благотворительном концерте в рамках фестиваля «Свет надежды».

Примечательно, что артистка не пела, а сыграла на флейте. Она предстала в романтичном образе. Савельева появилась на публике в белом платье-ночнушке свободного кроя. Волосы она оставила распущенными. «Фото получилось в духе группы Jethro Tull времен 67 года», — написала певица, поделившись фото с коллегами.

Когда девушка опубликовала отрывок своего выступления, то поклонники пришли в восторг. Они даже не знали, что она умеет играть на флейте. «Родная, ты прекрасна! Горжусь», — заявил муж звезды. «Как красиво! Ты словно ангел», «Саааааш! Волшебно!», «Не покидай сцену! Это твое», «Как прекрасно! В новом качестве, вы мне нравитесь больше!», «До мурашек», — присоединились подписчики.

Напомним, что Сафонов уже девять лет состоит в браке с Савельевой. Для него сын певицы стал вторым ребенком. От прошлого брака у него есть взрослая дочь Анастасия, которую недавно он выдал замуж.