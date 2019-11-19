К гадалке не ходи: победители «Золотого Граммофона-2019» уже известны

До официальной церемонии несколько дней, а триумфаторы как на ладони.

В 2019 году церемония награждения премии «Золотой граммофон» пройдет уже в 24 раз! На этот раз гостей примет Кремлевский дворец, а за четыре часа мероприятия раздадут всего 26 наград. И хотя имена победителей держатся в секрете, все понимают, что они давно известны избранным. Организаторы решили не томить любителей качественной музыки и раскрыли несколько тайн. И именно о получателях драгоценных статуэток.

Запоминайте, в этом году повезет Диане Арбениной с песней «Рингтоном», а также Николаю Баскову. Музыкант превзойдет себя и получит две награды, за песни «Сердце на сердце» и «Караоке».