Диетолог раскрыла принципы системы питания Гузеевой «ешь и худей»

Лариса Гузеева недавно прямо в магазине отчитала мужа, который не втянул живот. Сама артистка старается следить за своей внешностью. Она еще летом пыталась похудеть с помощью процедур в детокс-клиники, где перепробовала различные диеты и даже голодание. Однако сброшенные килограммы быстро вернулись, так как телеведущая не может себя сдерживать и даже подруги балуют ее вкусненьким.

Неделю назад Гузеева вновь отправилась в деток-клинику. На этот раз она проводит время на побережье Финского залива. Уже спустя несколько дней поклонники заметили первые результаты. Они считают, что артистка постройнела и дальше худеть ей не надо. На фотографиях она демонстрирует легкость и жизнерадостность.

А накануне Лариса не побоялась предстать без макияжа. Она ела брокколи и другие полезные блюда. «Дорогие мои, я сбрасывала вес на голоде и набирала в два раза больше — это порочная система! Ешьте и худейте!», — заявила звезда. По ее словам в клинике врач-диетолог вместе с поваром разрабатывают оптимальное меню для каждого пациента. «Я давно не была такой довольной и счастливой!», — заверила телеведущая.

Поклонники отметили, что она преобразилась и даже молодела. «Вам так идет эта стройность, лицо всё-таки очень благородное сразу! А ноги, и щиколотки это космос», «Хорошенькая, просто прелесть!», «Голод давно уже стал причиной ожирения, чтобы худеть, надо как раз есть», — стали писать подписчики.

Специально для портала Teleprogramma.pro Елена Соломатина, диетолог раскрыла принципы питания, когда и вправду можно есть и при этом худеть. «Как правило, это правильное питание с соблюдением баланса белков, жиров и углеводов. Также исключается заведомо вредная еда и высчитывается то количество калорий, которое необходимо конкретному человеку. Немножечко они сокращаются, чтобы был дефицит количества калорий», — объяснила эксперт.

Также Елена отметила, что питание делают дробным, чтобы человек ел часто, но понемногу. Это позволяет поддерживать уровень глюкозы в крови. По этой причине человек не испытывает голода.

«Та еда, которую он ест, она его насыщает, поэтому диета переносится достаточно легко. Также в нее включают достаточное количество воды, рассчитанное на определенный вес тела», — добавила диетолог. «Это действительно эффективная диета, после которой человек уже, как правило, уже не набирает вес. Это не стресс для организма в отличие от других диет, когда голодают или потребляют минимум калорий», — подвела итог Соломатина.

Она рассказала, что человек худеет, а потом быстро поправляется снова, когда у организма был стресс, когда обменные процессы снижаются. После такого стресса килограммы могут вернуться еще в большем количестве.