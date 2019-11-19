«До слёз»: Тарасова эмоционально поздравила Медведеву с 20-летием

19 ноября свой день рождения отмечает прославленная российская фигуристка Евгения Медведева. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка завоевала сразу две серебряные медали — в командном зачете и в личном первенстве. Награду высшей пробы фигуристка-одиночница уступила подопечной Этери Тутберидзе — Алине Загитовой. После Игр в Южной Корее Медведева ушла из тренерского штаба Этери Георгиевны и переехала в Канаду, оказавшись под крылом у Брайана Орсера. При этом спортсменка продолжает выступать на всех соревнованиях за Россию.

Евгения Медведева завоевала серебро этапа Гран-при в Москве, золото досталось 15-летней Александре Трусовой, исполнившей в произвольной программе четверные прыжки. После выступления подопечной Орсера заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова лично обратилась к Жене, похвалив ее за прокат.

Примечательно, что Татьяна Анатольевна не забыла о дне рождении Медведевой. На личной страничке в Instagram наставница Алексея Ягудина опубликовала совместное фото с именинницей, эмоционально поздравив ее с 20-летием.

«Голубка, поздравляю тебя и маму с твоим днём! Спасибо за Москву! До слез! Здоровья, здоровья и здоровья! Счастливой жизни тебе! До встречи! Люблю», — обратилась к фигуристке Тарасова.

Корреспонденту сайта Teleprogramma.pro удалось связаться с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, который присоединился к пожеланием заслуженного тренера СССР.