«У него родилась дочь»: мама Тимати вспомнила, как экс-муж сделал ей больно

Как известно, у рэпера есть сестра Анна. По словам Симоны Юнусовой, когда девочка появилась на свет, это стало для нее ударом.

Накануне состоялся бал дебютанток Tatler. На нем появился и Тимати, который впервые вывел в свет свою возлюбленную Анастасию Решетову, месяц назад родившую ему сына. Рэпер пришел на мероприятие, чтобы поддержать свою сестру — 16-летнюю Анну. В этом году девушка оказалась в числе дебютанток и станцевала вальс в роскошном бальном платье с корсетом. Многие отметили, что юная особа похожа на бывшую девушку Тимати Алену Шишкову.

К слову, на днях Решетова снялась в фотосессии с Аленой, развеяв все слухи о вражде. На фоне этого события мама Тимати решила рассказать о взаимоотношениях детей и супругов в разводе. Симона Юнусова начала с себя.

«Через непродолжительное время после развода муж пригласил нас с детьми в ресторан и сообщил о том, что у него родилась дочь. Было ощущение удара под дых, когда перехватило дыхание и негде взять воздух… Не знаю, что почувствовали дети, но они в очередной раз меня спасли. Я испугалась за них и проглотила рвавшийся наружу крик. Мы поздравили папу и отправились жить дальше… Честно? Мне было очень больно и плохо», — вспомнила женщина.

Той самой родившейся девочкой и была Аня, сестра рэпера. Симона пообщалась со своими сыновьями и выбрала отказаться от ненависти и ревности в пользу уважения. «Было очень важно сохранить детям отца. Я победила, мы вынырнули», — подвела итог мама рэпера. Напомним, что Анна родилась в Швейцарии, стажировалась в лондонском архитектурном бюро Charles Brice Architects и планирует продвигать современное азиатское искусство в массы.

Похоже, что Шишкова решила тоже выбрать путь уважения к бывшему возлюбленному и принять его семью. По этой причине ее дочь Алиса сразу познакомилась с новорожденным братиком и много времени дети рэпера проводят вдвоем.