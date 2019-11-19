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«У меня еще все впереди»: Безрукова готова провоцировать зрителей своей красотой

Актриса объяснила «моду» на симпатичных актеров и не против сняться в откровенных сценах.

«У меня еще все впереди»: Безрукова готова провоцировать зрителей своей красотой
Ирина Безрукова. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА/Архив "ЭГ"

В Москве состоялась премьера криминальной драмы «Большая поэзия» Александра Лунгина. Перед просмотром с порталом Teleprogramma.pro ожиданиями от нового кино, а также рассказом о своих любимых артистах и планах на будущее поделилась Ирина Безрукова.

По словам актрисы, от картины она ждет многого и пришла на премьеру в хорошем настроении. Сюжет фильма тоже показался Ирине интересным — боевиков про рэперов-инкассаторов у нас еще не снимали. Исполнителя главной мужской роли, Александра Кузнецова, женщина уже видела в «Содержанках», но считает, что ажиотаж вокруг его персоны искусственный и вызван скорее веянием моды. Мол, пока прошло слишком мало времени, чтобы судить о его таланте и мастерстве. О моде на актеров Ирина знает все, для примера она привела сразу несколько эпох, в которые были популярны Харатьян, Жигунов, Меньшиков. Но время идет, меняются и актеры, как и их популярность.

Также Безрукова отметила, что Константин Хабенский и Владимир Машков стоят как бы вне моды, спрос на них был и есть всегда, а в качестве самого запомнившегося ей фильма Ирина назвала «Аритмию».

Актриса заметила, что была бы не против съемок в провокационных картинах и со смелыми режиссерами, такими как Серебренников, Сегал, Жук.

«Мне кажется, что актрис моего возраста с непеределанными, неперекачанными лицами все меньше и меньше, так что, я думаю, у меня еще все впереди», — с улыбкой рассказала Ирина.

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«Большая поэзия»Александр КузнецовИрина Безруковакино
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«У меня еще все впереди»: Безрукова готова провоцировать зрителей своей красотой
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