Миддлтон в облегающем кружевном платье развеяла слухи о беременности

Кейт Миддлтон после официальной поездки в Пакистан снова влилась в обычный распорядок жизни королевской семьи Великобритании. Герцогиня Кебриджская вместе с принцем Уильямом посетили несколько важных мероприятий, включая встречу с волонтерами. Также Кэтрин успела сняться для глянца. Супруги не раз переживали скандалы. На этот раз они снова первыми вышли в свет после критических публикаций о принце Эндрю.

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Принц Уильям вместе с женой пришел на благотворительное шоу Royal Variety Performance, которое прошло в театре Палладиум в Лондоне. Миддлтон выбрала для такого случая роскошное вечернее платье в пол с кружевом. Наряд от Alexander McQueen с обнаженной спиной облегал фигуру девушки, развеяв слухи о ее беременности. А ее возлюбленный предстал в вечернем смокинге и галстуке-бабочке.

Супруги с удовольствием пообщались с гостями и организаторами мероприятия, много улыбались, а потом разместились в ложе. Увидев в зале сияющих от счастья Миддлтон и принца Уильяма, комики Роб Беккет и Ромеш Ранганатанне удержались и пошутили со сцены. Они отметили, что супруги выглядят так, словно устроили для себя «вечернее свидание», сообщает Mirror.

К слову, королевская чета действительно выглядела и вела себя более открыто, чем обычно. Так, принц Уильям приобнял Кэтрин за спину, когда они вошли в зал театра. Они нечасто позволяют себе такие нежности на публике.

Напомним, что еще недавно в Англии букмекеры принимали ставки на четвертую беременность Миддлтон. Но этот выход в свет герцогини Кембриджской показал, что пока о пополнении в семье говорить точно рано.