ЗВЕЗДЫ

Миддлтон в облегающем кружевном платье развеяла слухи о беременности

Герцогиня Кембриджская посетила благотворительное шоу вместе с мужем.

Миддлтон в облегающем кружевном платье развеяла слухи о беременности
Кейт Миддлтон и принц Уильям. фото: globallookpress.com/

Кейт Миддлтон после официальной поездки в Пакистан снова влилась в обычный распорядок жизни королевской семьи Великобритании. Герцогиня Кебриджская вместе с принцем Уильямом посетили несколько важных мероприятий, включая встречу с волонтерами. Также Кэтрин успела сняться для глянца. Супруги не раз переживали скандалы. На этот раз они снова первыми вышли в свет после критических публикаций о принце Эндрю.

Принц Уильям вместе с женой пришел на благотворительное шоу Royal Variety Performance, которое прошло в театре Палладиум в Лондоне. Миддлтон выбрала для такого случая роскошное вечернее платье в пол с кружевом. Наряд от Alexander McQueen с обнаженной спиной облегал фигуру девушки, развеяв слухи о ее беременности. А ее возлюбленный предстал в вечернем смокинге и галстуке-бабочке.

Супруги с удовольствием пообщались с гостями и организаторами мероприятия, много улыбались, а потом разместились в ложе. Увидев в зале сияющих от счастья Миддлтон и принца Уильяма, комики Роб Беккет и Ромеш Ранганатанне удержались и пошутили со сцены. Они отметили, что супруги выглядят так, словно устроили для себя «вечернее свидание», сообщает Mirror.

К слову, королевская чета действительно выглядела и вела себя более открыто, чем обычно. Так, принц Уильям приобнял Кэтрин за спину, когда они вошли в зал театра. Они нечасто позволяют себе такие нежности на публике.

Напомним, что еще недавно в Англии букмекеры принимали ставки на четвертую беременность Миддлтон. Но этот выход в свет герцогини Кембриджской показал, что пока о пополнении в семье говорить точно рано.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиПринц Уильям
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Миддлтон в облегающем кружевном платье развеяла слухи о беременности
Интересно?
Поделись с друзьями: