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Не для слабонервных: Никита Пресняков втянул жену в экстремальное приключение

Супруги не скучают в Дубае.

Не для слабонервных: Никита Пресняков втянул жену в экстремальное приключение
Никита Пресняков. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА/Архив "ЭГ"

Актер и музыкант Никита Пресняков совершил на редкость экстремальный поступок во время своего отдыха в Дубае. Не каждый сможет прокатиться на зиплайне длиной в километр, со скоростью до 80 км/ч, на высоте небоскреба. Но Никита набрался смелости, более того, его супруга Алена, повторила поездку вслед за мужем.

Развлечение это только для самых крепких духом, по словам организаторов, спуск начинается с высоты 170 метров, зато вид на Дубай просто отличный, так высоко даже не все птицы летают. Супруга Никиты одновременно порадовала поклонников актера своей смелостью, но и немного огорчила, ведь экстремальный спорт под запретом для беременных, а значит, Алена пока не в положении и ждать маленького Преснякова придется еще долго.

Никита назвал аттракцион «веселой штучкой в Дубае» и отметил, что его скорость и высота не особо впечатлили.

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Никита Пресняковспортэкстрим
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Не для слабонервных: Никита Пресняков втянул жену в экстремальное приключение
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