Тарасова боялась, что Бестемьянова влюбится в женатого Бобрина

Как сказала фигуристка, мгновения первой влюбленности она не забудет никогда.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что ее тренер Татьяна Тарасова старалась контролировать своих подопечных. Она, к примеру, боялась, что ее ученица влюбится в женатого на тот момент Игоря Бобрина, чемпиона Европы по фигурному катанию. В итоге со временем тот оставил жену и и женился на Бестемьяновой.

По словам фигуристки, впервые с Бобриным, своим мужем, она встретилась в 16 лет на одном из ледовых шоу. Им выпало волею слепого жребия выступать вместе. Со временем их отношения стали развиваться.

«На играх в Лейк-Плэсиде Игорь откатал свою произвольную программу, а я с Тарасовой сидела напротив судей. Он после программы посмотрел на меня и послал поцелуй. В этот момент Тарасова сказала мне: «Ты смотри мне, только не влюбись». Я про себя сказала: «Уже», — вспомнила Бестемьянова.

Как заметила спортсменка, Тарасова чувствовала за нее ответственность. Дело в том, что в 21 год из жизни ушла мать фигуристки. «Она всегда хотела мне добра. А я была так влюблена. Мне все кругом было неважно. Эти мгновения первой любви остаются в памяти на всю жизнь», — заявила Наталья Бестемьянова.