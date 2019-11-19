«Какой папа сладкий!»: Нетребко сделала комплимент 95-летнему отцу Верников

Вадим Верник решил познакомить своих поклонников с папой. В своем блоге он представил Эмиля Григорьевича, которому уже 95 лет!

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Эмиль Верник, как и его сыновья Игорь и Вадим, личность примечательная. Он имеет звание народного артиста России, с 1969 года по 2002-й работал главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио.

Глядя на Эмиля Григорьевича, становится понятно, в кого пошли харизмой и открытой улыбкой его знаменитые наследники. Это заметили многочисленные подписчики Вадима Верника.