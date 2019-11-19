ЗВЕЗДЫ

«Нечего показать»: Миро не верит в триумфальное возвращение «пожилой» Ветлицкой

По мнению блогера, время звезды 90-х безвозвратно ушло.

«Нечего показать»: Миро не верит в триумфальное возвращение «пожилой» Ветлицкой
Наталья Ветлицкая. Фото: FACEBOOK.COM/N.VETLITSKAYA

Под острое перо блогера Лены Миро попала Наталья Ветлицкая. Напомним, публика ждет ее триумфального возвращения уже этой зимой. Звезда 90-х вернулась из Испании в Россию, поработала над имиджем и вовсю трудится над новой концертной программой. Продюсеры анонсируют, что  тур блондинки должен стать грандиозным.

Однако скептически настроенный блогер в это не верит. Она считает, что время Ветлицкой давно ушло, ведь Наталья никогда не отличалась вокальным талантом. Все, чем она привлекала публику в «лихие» годы – это интересная внешность. Сегодня певице 55 лет, и гордиться ей особо нечем.

«Мне интересно, а что именно Наталья рассчитывает дать на этих концертах зрителю? Петь она не умеет. Секс-бомбой, которая радует глаз, больше не является. Кто захочет слушать пустые песенки пожилой женщины, которой нечего ни сказать, ни показать?», — написала Миро.

Лена посоветовала девушкам не упускать свой шанс и вовремя раскрывать талант, не полагаясь на внешность. Ведь она, как это произошло с Ветлицкой, быстро «теряет срок годности».

Миро сравнила певицу с Анной Нетребко, которая, по ее мнению, не обладает привлекательностью из-за лишнего веса, но при этом имеет явный вокальный дар. Вот она всегда будет востребована у публики.

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Тэги:

звезда 90-хЛена МироНаталья Ветлицкая
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«Нечего показать»: Миро не верит в триумфальное возвращение «пожилой» Ветлицкой
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