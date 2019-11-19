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Правильная мама: Собчак отметила день рождения сына кулинарным мастер-классом

Максим Виторган присутствовал на празднике.

Правильная мама: Собчак отметила день рождения сына кулинарным мастер-классом
Ксения Собчак. Фото Global look press.

Недавно Ксению Собчак и Максима Виторгана блогер Лена Миро обвинила в безразличии к сыну. По ее мнению, оба родителя рьяно бросились выстраивать новые отношения, позабыв о Платоне. Однако тот, кто следит за жизнью этой экс-пары не сможет с ней согласиться. Родители не только много времени проводят с малышом, но и стараются, чтобы его досуг был полезным.

Даже на 3-летие Платона Ксения Собчак повела сына не просто в ресторан, а на кулинарный мастер-класс. «Идеальный праздник – это когда веселятся и дети, и взрослые. Мы вот точно оторвались по полной», — написала она в своем блоге.

Блог Собчак. Фото
Блог Собчак. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Кстати, похоже, что Виторган и Собчак в день рождения наследника воссоединились, чтобы отпраздновать его вместе с малышом. Дело в том, что экс-супруги размещали в своих блогах кадры с праздника в равной степени.

Блог Максима Виторгана. Фото
Блог Максима Виторгана. Фото https://www.instagram.com/mvitorgan/
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Тэги:

Ксения СобчакМаксим ВиторганПлатон Виторган
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Правильная мама: Собчак отметила день рождения сына кулинарным мастер-классом
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