Правильная мама: Собчак отметила день рождения сына кулинарным мастер-классом

Недавно Ксению Собчак и Максима Виторгана блогер Лена Миро обвинила в безразличии к сыну. По ее мнению, оба родителя рьяно бросились выстраивать новые отношения, позабыв о Платоне. Однако тот, кто следит за жизнью этой экс-пары не сможет с ней согласиться. Родители не только много времени проводят с малышом, но и стараются, чтобы его досуг был полезным.

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Даже на 3-летие Платона Ксения Собчак повела сына не просто в ресторан, а на кулинарный мастер-класс. «Идеальный праздник – это когда веселятся и дети, и взрослые. Мы вот точно оторвались по полной», — написала она в своем блоге.

Кстати, похоже, что Виторган и Собчак в день рождения наследника воссоединились, чтобы отпраздновать его вместе с малышом. Дело в том, что экс-супруги размещали в своих блогах кадры с праздника в равной степени.