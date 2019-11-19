Хакамада, чтобы сохранить брак, согласилась на свободные отношения

Ирина Хакамада замужем за финансовым консультантом Владимиром Сиротинским больше 20 лет. И это уже четвертый муж политика и государственного деятеля. Чтобы сохранить этот союз, ей с супругом пришлось пойти на неординарный шаг – согласиться на свободные отношения. Об этом Ирина рассказала на YouTube-шоу «Не принято обсуждать».

К свободному браку супруги пришли после семи лет совместной жизни, каждый из них заводил отношения на стороне, но жизнь в обмане их не устраивала. «Канителились, тянули, тянули до взаимных скандалов. А потом каждый подумал, готов ли он уйти или нет из-за этих романтических встреч. Поняли, что нет и договорились. То есть не было истории, когда муж гуляет, жена сидит дома, а потом он предлагает свободный брак, и она с горя соглашается. Нет, мы были в равных позициях», — сказала она.

Хакамада уточнила, что они не просто погуливали, у них обоих были серьезные романы.

«Мне муж говорит, что не может от меня уйти, потому что я сногсшибательная баба и идеальная жена. Я сама зарабатываю, у меня всегда куча идей, энергии, есть о чем поговорить, при этом люблю уют, квартиру украшаю, готовлю, как Бог. И везде его отпускаю. Где он такую найдет?», — спросила Ирина.

По ее словам, все их с мужем интрижки заканчиваются тем, что люди на той стороне отношений рано или поздно пытаются кого-то из их союза приватизировать. А в их отношениях никто никому не принадлежит.

Хакамада при этом призналась, что их брак сложный, и она не советует никому его не повторять. «Это не каждому по плечу», — сказала она.