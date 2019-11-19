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Хакамада, чтобы сохранить брак, согласилась на свободные отношения

Однако она никому не советует поступать так же.

Хакамада, чтобы сохранить брак, согласилась на свободные отношения
Ирина Хакамада. Фото Global look press

Ирина Хакамада замужем за финансовым консультантом Владимиром Сиротинским больше 20 лет. И это уже четвертый муж политика и государственного деятеля. Чтобы сохранить этот союз, ей с супругом пришлось пойти на неординарный шаг – согласиться на свободные отношения. Об этом Ирина рассказала на YouTube-шоу «Не принято обсуждать».

К свободному браку супруги пришли после семи лет совместной жизни, каждый из них заводил отношения на стороне, но жизнь в обмане их не устраивала. «Канителились, тянули, тянули до взаимных скандалов. А потом каждый подумал, готов ли он уйти или нет из-за этих романтических встреч. Поняли, что нет и договорились. То есть не было истории, когда муж гуляет, жена сидит дома, а потом он предлагает свободный брак, и она с горя соглашается. Нет, мы были в равных позициях», — сказала она.

Хакамада уточнила, что они не просто погуливали, у них обоих были серьезные романы.

«Мне муж говорит, что не может от меня уйти, потому что я сногсшибательная баба и идеальная жена. Я сама зарабатываю, у меня всегда куча идей, энергии, есть о чем поговорить, при этом люблю уют, квартиру украшаю, готовлю, как Бог. И везде его отпускаю. Где он такую найдет?», — спросила Ирина.

По ее словам, все их с мужем интрижки заканчиваются тем, что люди на той стороне отношений рано или поздно пытаются кого-то из их союза приватизировать. А в их отношениях никто никому не принадлежит.

Хакамада при этом призналась, что их брак сложный, и она не советует никому его не повторять. «Это не каждому по плечу», — сказала она.

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Хакамада, чтобы сохранить брак, согласилась на свободные отношения
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