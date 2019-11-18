ЗВЕЗДЫ

«У всей команды были мурашки»: фанаты в Карелии не отпускали Брежневу со сцены

Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе поделилась впечатлениями от концерта.

«У всей команды были мурашки»: фанаты в Карелии не отпускали Брежневу со сцены
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью супруга музыкального продюсера Константина Меладзе призналась, что за время своей певческой карьеры она успела привыкнуть к тому, что ее жизнь тесно связана с дорогой: частыми перелетами, отдыхом в гостинице, бессонными ночами, репетициями и гастролями. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась впечатлениями от недавнего концерта. В рамках тура в ноябре Вере Брежневой предстоит выступить в Рязани. А не так давно знаменитость побывала со своим шоу в Карелии.

По словам певицы, она просто не могла смолчать о том, какой заряд положительных эмоций она получила во время выступления. Брежнева не стала скрывать: поклонники в буквальном смысле не отпускали ее со сцены. Возлюбленной Константина Меладзе пришлось петь на бис, по многочисленным просьбам фанатов.

«Я к вечеру наконец-то освободилась и хочу поделиться… Вчера у всей нашей команды были мурашки по коже от того, как нас принимали в Карелии. Концерт не заканчивался, потому что нас не отпускали и мы продолжали на бис исполнять песни.. А пока переведу дух», — отметила певица.

По словам Веры, она часто следит за тем, что пишут ее поклонники в комментариях под ее фото. Экс-солистка группы «ВИА Гра» старается отвечать на критику, реагируя на нелицеприятные высказывая хейтеров. В интервью для YouTube-проекта Вячеслава Манучарова певица призналась, что ей жаль таких людей. По мнению артистки, только глубоко несчастный человек может обижать других, руководствуясь завистью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера Брежневаестественная красотаЗвездный стильКонстантин Меладзекрасота вне возрастамода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«У всей команды были мурашки»: фанаты в Карелии не отпускали Брежневу со сцены
Интересно?
Поделись с друзьями: