«У всей команды были мурашки»: фанаты в Карелии не отпускали Брежневу со сцены

В недавнем интервью супруга музыкального продюсера Константина Меладзе призналась, что за время своей певческой карьеры она успела привыкнуть к тому, что ее жизнь тесно связана с дорогой: частыми перелетами, отдыхом в гостинице, бессонными ночами, репетициями и гастролями. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась впечатлениями от недавнего концерта. В рамках тура в ноябре Вере Брежневой предстоит выступить в Рязани. А не так давно знаменитость побывала со своим шоу в Карелии.

По словам певицы, она просто не могла смолчать о том, какой заряд положительных эмоций она получила во время выступления. Брежнева не стала скрывать: поклонники в буквальном смысле не отпускали ее со сцены. Возлюбленной Константина Меладзе пришлось петь на бис, по многочисленным просьбам фанатов.

«Я к вечеру наконец-то освободилась и хочу поделиться… Вчера у всей нашей команды были мурашки по коже от того, как нас принимали в Карелии. Концерт не заканчивался, потому что нас не отпускали и мы продолжали на бис исполнять песни.. А пока переведу дух», — отметила певица.

По словам Веры, она часто следит за тем, что пишут ее поклонники в комментариях под ее фото. Экс-солистка группы «ВИА Гра» старается отвечать на критику, реагируя на нелицеприятные высказывая хейтеров. В интервью для YouTube-проекта Вячеслава Манучарова певица призналась, что ей жаль таких людей. По мнению артистки, только глубоко несчастный человек может обижать других, руководствуясь завистью.