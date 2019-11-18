Фитнес-эксперт объяснил, как 50-летним женщинам добиться эффекта красивых ног, как у Бондарчук

По словам Эдуарда Каневского, нужно приложить много усилий и обратить внимание на питание, чтобы ноги выглядели стройными и подтянутыми даже в зрелом возрасте.

После 30 лет выглядеть стройной и подтянутой женщинам становится очень сложно. Например, Равшана Куркова не так давно призналась, что на генетическом уровне не склонна к полноте, но переступив через рубеж 30 лет даже ей пришлось начать активно заниматься спортом и правильно питаться, чтобы тело выглядело красивыми. А что же тогда делают женщина старше 50 лет, чтобы выглядеть безупречно.

Так уже скоро отпразднует 51-летие Светлана Бондарчук. Светская львица может похвастаться стройной фигурой. Более того, на ее подтянутые ноги можно засмотреться. Недавно она опубликовала фото, на котором предстала верхом на коне в мини, оголив ноги. Пост мгновенно набрал более 3 тысяч лайков. Также Светлана получила множество комплиментов.

А вот Алле Пугачевой уже 70 лет. После похудения артистка не перестает хвастаться подтянутыми ногами, не хуже чем у молоденьких моделей.

Даже в костюмах артистка не может скрыть достоинств своей фигуры. Каждый раз Примадонна слышит множество теплых слов в свой адрес, когда выходит в свет. И это касается ее внешности, а не только творчества.

Специально для читателей портала Teleprogramma.pro Эдуард Каневский, фитнес-эксперт, писатель, дал советы женщинам старше 50 лет, как стать обладательницей стройных, но не перекаченных ног, как у Бондарчук и Пугачевой.

«Секрет, скорее всего, заключается в том, что, к сожалению, с возрастом у женщин меняется гормональный фон и в том числе на бедрах начинает скапливаться жировая ткань, потому что жир является порождением эстрогена. И если женщина к этому возрасту подошла де-тренированной, то есть не занималась регулярно, не следила за питанием, то получить стройные ноги она сможет уже только путем тяжелых длительных тренировок и существенной регуляции питания», — объяснил эксперт.

Фитнес-тренер отметил, что в таком случае результат также будет приходить не так быстро, как у 20-летних или 30-летних, так как метаболизм замедляется с возрастом. «Если мы говорим о достойной фигуре, в частности, ногах, то к этому нужно подготовиться, а не резко браться за свою фигуру в 50 лет», — подчеркнул Эдуард.