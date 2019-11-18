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Стрижка под каре: Алсу не пожалела длинные локоны ради съемок в клипе

Знаменитость согласилась на эксперимент с прической.

Стрижка под каре: Алсу не пожалела длинные локоны ради съемок в клипе
Алсу (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Алсу согласилась на эксперимент ради съемок в новом видеоклипе. Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова сделала стрижку под каре, поделивший результатами смены имиджа на личной страничке в Instagram. Знаменитость избавилась от локонов, не пожалев длинные волосы. Сама певица осталась довольна работой мастеров и стилистов.

«Новая прическа для видеоклипа», — лаконично отметила Алсу.

Певица Алсу
Алсу не пожалела длинные локоны ради съемок в клипе (Фото: Instagram.com/alsou_a)

В одном из интервью певица делилась секретами по уходу за кожей лица. По словам исполнительницы, она редкий гость в кабинете косметолога. Утром и перед сном Алсу старается не забывать о своей любимой процедуре «контрастной ванне». Певица подметила, что несколько раз подряд она умывается теплой водой, а потом холодной, иногда возлюбленная Яна может добавить кусочки льда для полного эффекта. После подобных ванночек кожа выглядит заметно подтянутой. Помимо этого, один или два раза в неделю Алсу пользуется скрабом, нанося увлажняющий крем.

По словам певицы, ее возлюбленный никогда не просил ее оставить успешную карьеру на сцене. После родов исполнительница стала больше времени уделять семье, воспитанию дочек — Сафины и Микеллы. В августе 2016 года у пары появился долгожданный наследник — сын Рафаэль.

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Алсуестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильЯн Абрамов
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Стрижка под каре: Алсу не пожалела длинные локоны ради съемок в клипе
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