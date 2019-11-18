«Правильно выделены глаза»: визажист оценила нюдовый макияж Орбакайте

Кристина Орбакайте в этом году отпраздновала 48-летие, но артистка выглядит гораздо моложе своих лет. Отчасти это благодаря генетике, ведь ее мамой является Алла Пугачева. Скорее всего, певица также посещает косметолога. Массаж лица, чистку и другие процедуры делают практически все знаменитости. Также выглядеть более свежо им помогают правильно подобранные прически и макияж.

Так, недавно Кристина сделал рваную челку, а также выпрямила локоны, хотя чаще носит кудри. Также в последнее время певица делает макияж в естественных тонах. Она подчеркивает разрез глаз стрелками, а губы освежает розовой помадой или близкой к нюдовому оттенку и блеском.

«Какая вы красивая и нежная, воплощение женственности», — восхищается артисткой одна из ее подписчиц. Визажист Анастасия Амирханова специально для портала Teleprogramma.pro оценила такой макияж.

«Все сделано хорошо, все пропорции соблюдены, прям все гуд. Единственное, что я бы добавила, это чуть больше свежести в румянце, потому что у нее сделано растушеванное скульптурирование, но я бы добавила румян, чтобы она выглядела более свежей. По поводу всего остального, тут вопросов нет. Все очень красиво и грамотно сделано: правильно выделены глаза, не акцентированы брови, правильно выведены скулы», — высказалась эксперт.

Напомним, что не так давно Орбакайте предстала в розовом парике. К нему она сделал макияж в таких же оттенках и даже нарастила ресницы. Певица выглядела необычно и очень ярко. Однако постоянно ходить в таком образе она не решилась.