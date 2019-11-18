Любовь к траве: поклонники раскритиковали фигуру питающейся зеленью Волочковой

Балерина сильно похудела и хвастается этим в социальных сетях.

Балерина Анастасия Волочкова пригласила подписчиков в Instagram на свое новое шоу 20 ноября. 43-летняя артистка опубликовала селфи к купальнике, демонстрирующее ее фигуру.

«Любовь совершает чудеса!» — подписала снимок известная танцовщица.

Однако вместо восхищенных комментариев от подписчиков посыпалась критика. Пользователи социальной сети обсудили ужасный маникюр светской львицы и ее экстремальную худобу.

«Фигура мужского типа». «Где бедра?» «Чего нету, того не увидеть. Попу, например». «Эти чудеса поумнеют когда-нибудь?» «Ну надо поправиться немного, ну не девочка же». «Ужаснее фигуры только маникюр». «Перехудела»,— такие отзывы оставили под фото комментаторы. Причем положительные фразы негатив почти не разбавляют.

Напомним, недавно диетологи стали бить тревогу по фигуре Волочковой. Сама она подтверждала в интервью, что сейчас практически ничего не ест. В день лишь пару перепелиных яиц, листья салата и иногда суп.

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Недавно она показала в социальной сети всё, что съела за день, и это были листья китайской капусты. Близкие и поклонники артистки обеспокоены ее здоровьем, но она, похоже, не собирается останавливаться и сбрасывает новые килограммы.