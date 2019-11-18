Когда мужик любит формы: Нетребко не собирается худеть и отрицает все диеты

Оперная певица заявила, что супруг любит ее такой, какая она есть.

Оперная певица Анна Нетребко стала поистине главным украшением концерта, посвященного юбилею Игоря Крутого. В прошедшие выходные музыкант наконец-то презентовал песни из альбома Romanza, которые написал специально для всемирно известных оперных исполнителей, а на сцене Кремля радовали слух пришедших на концерт Анна Нетребко со своим супругом Юсифом Эйвазовым.

Впрочем, многие оценили не пение, а, прежде всего, внешность Анны. Поклонники заметили, что артистка сильно похудела, конечно, не так сильно, как ее супруг, скинувший более 30 лишних килограммов, но тоже весьма ощутимо.

Однако сама певица отрицает диеты и уверяет, что худеть не собирается, ведь Юсифу Эйвазову нравятся определенные формы, а Анна продолжает есть все, что хочет, сообщает «Комсомольская Правда».