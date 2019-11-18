Возвращение звезды: Слуцкер показала Ветлицкую с новой прической и в леопардовом манто

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая последние годы жила в Испании, где процветал ее риэлторский бизнес. Но не так давно певица объявила, что намерена вернуться в Россию и снова заняться творчеством. По некоторым данным, она заключила договор о сотрудничестве с одной крупной компанией, которая к концу года разработает для нее музыкальную программу. 55-летняя артистка заметно помолодела перед возвращением на родину.

Как оказалось, Ветлицкая уже приехала в Москву и активно готовится вновь оказаться на сцене. Подробностями подготовки звезды поделилась ее подруга Ольга Слуцкер — известная бизнеследи. В соцсети она опубликовала новое фото певицы, на котором та предстала в новом образе. Наталья сменила прическу на более короткую, которая ее омолодила. Также она примерила кожаные брюки, водолазку и леопардовое манто.

«Моя любимая, талантливая, честная, страстная, красивая подруга Наталья Ветлицкая в Москве! Проводит сутки на студии, встречается с профессионалами индустрии шоу бизнеса, отбивается от огромного числа журналистов. Мы не видимся, только переписываемся и разговариваем по телефону. Но я этому очень рада! Она работает , работает очень много и очень куражно», — написала Слуцкер.

Она рассказала, что артистка сыграла значимую роль в ее жизни. Именно Ветлицкая поверила в нее в самом начале пути, познакомила с влиятельными людьми, включая Аллу Пугачеву. «Я поддерживала тебя, когда ты падала в обморок на ночных съёмках клипа „Плейбой“ и там ты в моей куртке и юбке из первой коллекции Джанни Версаче. Ты участвовала в моем судебном процессе за детей», — вспомнила подруга звезды.

Такой невероятной женской дружбой восхитились сотни людей, включая Наталью Водянову. «Как тепло на сердце и вдохновляет, что такая крутая и занятая дама как ты, Оленька, может найти, даже если очевидно для очень близкого человека, стол ко времени и душевного пространства и написать такой крутой текст. Женская дружба все-таки самая крепкая», — отметила модель.