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«Пока не получается»: Плющенко мечтает о дочке от 44-летней Рудковской

Фигурист готов стать многодетным отцом.

«Пока не получается»: Плющенко мечтает о дочке от 44-летней Рудковской
Яна Рудковская с супругом Евгением Плющенко и сыном Сашей (Фото: Globallookpress.com)

37-летний Евгений Плющенко готов стать многодетным отцом: вместе с Яной Рудковской фигурист воспитывает 6-летнего сына Сашу. От первого брака с Марией Ермак у спортсмена есть тринадцатилетний Егор. Супруг бизнесвумен в недавнем интервью признался, что уже давно мечтает о дочке от 44-летней Яны. Однако пока все попытки пары зачать не увенчались успехом. Говоря о пополнении в семействе, Евгений подметил, что не стал бы возражать и против появления сыновей.

«О детях мечтаем давно, но пока у нас ничего не получается», — добавил Плющенко.

Возлюбленная олимпийского чемпиона не стала скрывать, что она согласилась пройти «все круги ада» гормонотерапии ради возможности вновь испытать радость материнства. По словам Евгения, они допускают мысль об усыновлении. Кроме того, пара не исключает вероятность обращения к суррогатному материнству, как еще одной возможности обзавестись долгожданным наследником.

Напомним, что у Яны Рудковской есть сын Николай и пасынок Андрей от бизнесмена Виктора Батурина. Старшие дети музыкального продюсера после окончания школы поступили в МГИМО. Бизнесвумен гордится достижениями наследников: все свободное время мальчики уделяют внимание учебе, отказываясь от развлечений.

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«Пока не получается»: Плющенко мечтает о дочке от 44-летней Рудковской
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