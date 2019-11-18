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Святое тронул: Дмитрия Быкова раскритиковали в Сети после высказываний о Вере Полозковой

О том, что между ею и Дмитрием Быковым существует конфликт, сама поэтесса рассказала Ирине Шихман.

Святое тронул: Дмитрия Быкова раскритиковали в Сети после высказываний о Вере Полозковой
Дмитрий Быков/Фото: https://www.instagram.com/p/BzB2gwHBl-U/

Публициста и литературного критика Дмитрия Быкова раскритиковали за жесткие высказывания в адрес поэтессы Веры Полозковой. О том, что между ею и Быковым существует конфликт, сама Полозкова рассказала Ирине Шихман в передаче «А поговорить?». Вера рассказала, что в свое время ее задели слова Быкова о том, что она совершила «литературное самоубийство».

«Мы прекрасно общались с ним. Он звал меня на радио к себе, мы были в переписке. И тут он решил вот так выступить. Он спровоцировал на пустом месте нереальный какой-то холивар. Очень ледяное чувство было», — вспомнила Полозкова.

Быков же, будучи в гостях у Шихман, предпочел сделать вид, что Полозкову не знает, чем немало удивил и свою аудиторию, и саму ведущую.

«А кто она такая? Такого друга у меня никогда не было и нет. То, что я сказал о ней в ЖЖ по поводу самоубийства, так в этом ничего обидного нет. Как человека, я ее видел два раза, и, если честно, никогда не стремился увидеть в третий», — отрезал он.

Такое поведение литературного критика немало удивило комментаторов. Люди писали, что Дмитрий на вопрос о Вере повел себя «поразительно омерзительно». «До этой выходки Быков мне очень нравился», — констатировали они. «С уважением отношусь к Быкову, но пассаж про Полозкову был абсолютно непонятен», — сошлись во мнении сразу несколько человек.

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Быков новостиВера ПолозковаДмитрий БыковИрина ШихманПрограмма "А поговорить?"
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Святое тронул: Дмитрия Быкова раскритиковали в Сети после высказываний о Вере Полозковой
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