«Не хочу расставаться»: Летучая поделилась редким фото в день рождения мамы

Экс-ведущая шоу «Ревизорро» не скрывает: она очень привязана к своей семье.

В свои 40 лет Елена Летучая делает все для того, чтобы быть в курсе всех бьюти-новинок. Вместе с мамой телеведущая решила протестировать маски и кремы на основе термальной воды, обогащенные эластином и коллагеном. По словам знаменитости подобная косметическая продукция обладает «мощным» антиоксидантным действием.

В день рождения одного из самых близких людей Елена решила отвлечься от работы и деловых встреч, посвятив время имениннице. Летучая поделилась с подписчиками редким личным фото, на котором она запечатлена с Людмилой Александровной.

«У мамули сегодня день рождения! Надо выглядеть на все сто», — отметила телеведущая.

Сама Елена не скрывает: она очень привязана к семье. По словам возлюбленной Юрия Анашенкова, мама — это тот человек, с которым ей хочется быть рядом как можно чаще. Экс-ведущая программы «Ревизорро» уточнила, что она не может смирится с мамиными слезами, для нее это тяжелое испытание.

«Мама – это человек, с которым я не хочу никогда расставаться», — добавила Летучая.

Телеведущая благодарна своей родительниц за свое «волшебное детство», за то, что мама научила ее радоваться мелочам, дарила им свою ласку и любовь — вечерами читала книги, создавала уют: в доме Лены всегда пахло выпечкой. Это одно из самых приятных воспоминаний знаменитости о детстве и юности. Именно это ассоциируется у нее домом.