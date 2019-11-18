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Друзья Ирины Шейк устроили вечеринку-сюрприз за 50 дней до важной даты модели

Красотка заранее отпраздновала приближающийся день рождения.

Друзья Ирины Шейк устроили вечеринку-сюрприз за 50 дней до важной даты модели
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк, если верить прессе, полгода назад рассталась с Брэдли Купером. Теперь она живет в квартире в Нью-Йорке с дочкой Леей. Бывшие влюбленные не стали устраивать скандал. Они даже договорились о совместной опеке над ребенком только на устной основе. Похоже, что модель почувствовала себя свободной. В последнее время она все чаще проводит время с друзьями, не так давно русская красавица вернулась из Майами, где неделю провела с подругой-моделью.

А накануне Ирина провела вечер в компании модели Анны Вьялицыной и итальянского модельера Риккардо Тиши. Они устроили для девушки вечеринку-сюрприз в честь ее приближающего дня рождения. Похоже, что знаменитость не верит в приметы, поэтому отпраздновала важную дату на 50 дней раньше срока. Дружная компания сняла практически целый зал в ресторане. Там они веселились, танцевали и много смеялись.

Шейк была неотразима в алом джемпере с принтом, стильной юбке на молнии с завышенной талией и туфлях с квадратным носом. Ближе к полуночи в зал вынесли торт с зажженными свечами. Изысканный десерт был сделан по заказу для модели. Звезда модных показов растерялась, но была рада. Она отметила, что ее день рождения только в январе, но ее слова никого не интересовали.

«Сегодня вообще никто из нас не родился, но мы так сильно любим Иру, что решили организовать для нее праздник просто так», — объяснили свой поступок друзья девушки. В подарок модель получила разные сладости и целый мешочек с конфетами. Она в шутку приложила к нему щеку, будто спит. Так Ирина намекнула, что не выспалась после тусовки.

фото: instagram.com/irinashayk/
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Друзья Ирины Шейк устроили вечеринку-сюрприз за 50 дней до важной даты модели
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