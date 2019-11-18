ЗВЕЗДЫ

Неожиданный поворот: Миша Романова призналась, что Макс Барских не отец ее ребенка

Как выяснилось, певец не имеет никакого отношения к недавно родившемуся Мартину.

Неожиданный поворот: Миша Романова призналась, что Макс Барских не отец ее ребенка
Миша Романова и Макс Барских. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Все давно знают, что Миша Романова покинула группу «ВИА Гра» в марте 2018 года из-за беременности, но недавно стало известно, что сама певица старалась держать главную причину в секрете из-за страха. На шестнадцатой неделе певица решилась на операцию по увеличению груди, еще не зная о ребенке, которого она носила под сердцем. Врачи провели анализы и из-за халатности или желания заработать не сообщили певице об опасности подобной процедуры в ее положении. К счастью, роды прошли успешно и у Миши родился здоровый и крепкий сын, которого назвали Мартин.

В своем интервью изданию Woman певица рассказала и об отце ребенка, немало удивив журналистов. До сих пор все были уверены, что папой малыша является певец Макс Барских, ведь пара давно встречалась и молодые люди даже жили вместе, с некоторыми эпизодами расставаний, разумеется. Тем большим шоком стало признание Романовой, что отец Мартина вовсе не Макс.

По словам Миши, она рассчитывала на счастливую жизнь в любящей семье, но настоящий отец ребенка, режиссер, чье имя певица не назвала, отказался и от девушки, и от потомства. В данный момент мужчина помогает молодой маме и своему сыну материально. Возобновлять отношения с этим человеком Романова не планирует.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"ВИА Гра"Макс БарскихМиша Романова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Неожиданный поворот: Миша Романова призналась, что Макс Барских не отец ее ребенка
Интересно?
Поделись с друзьями: