Неожиданный поворот: Миша Романова призналась, что Макс Барских не отец ее ребенка

Все давно знают, что Миша Романова покинула группу «ВИА Гра» в марте 2018 года из-за беременности, но недавно стало известно, что сама певица старалась держать главную причину в секрете из-за страха. На шестнадцатой неделе певица решилась на операцию по увеличению груди, еще не зная о ребенке, которого она носила под сердцем. Врачи провели анализы и из-за халатности или желания заработать не сообщили певице об опасности подобной процедуры в ее положении. К счастью, роды прошли успешно и у Миши родился здоровый и крепкий сын, которого назвали Мартин.

В своем интервью изданию Woman певица рассказала и об отце ребенка, немало удивив журналистов. До сих пор все были уверены, что папой малыша является певец Макс Барских, ведь пара давно встречалась и молодые люди даже жили вместе, с некоторыми эпизодами расставаний, разумеется. Тем большим шоком стало признание Романовой, что отец Мартина вовсе не Макс.

По словам Миши, она рассчитывала на счастливую жизнь в любящей семье, но настоящий отец ребенка, режиссер, чье имя певица не назвала, отказался и от девушки, и от потомства. В данный момент мужчина помогает молодой маме и своему сыну материально. Возобновлять отношения с этим человеком Романова не планирует.