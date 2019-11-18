«Вас не касается»: писатель Быков вспылил, отвечая на вопрос о личной жизни

Публицист заявил – говорить об интимных проблемах он готов только с собственным исповедником.

Публицист Быков тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. В этом сам Быков признался Ирине Шихман во время беседы в передаче «А поговорить?». На вопрос Ирины о детстве и взаимоотношениях с одноклассниками, литературный критик вспылил и тонко намекнул – такие вещи он обсуждать не готов.

«Любили ли меня в школе, это совершенно не ваше дело. Это вообще никого, кроме меня, не касается. Любили ли меня, не любили, предпочитаемый цвет носков – это вещи интимные. Видите, какой я сложный? О моих отношениях с одноклассниками я говорить не готов, кроме моего исповедника», — отрезал он.

Быков заявил – он является сторонником понимания, что любая человеческая проблема принадлежит только конкретным людям. Они не должны объяснять свои проблемы травлей в детстве и другими трудностями. У человека должны быть интимные вещи.