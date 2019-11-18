ЗВЕЗДЫ

«Метаболизм меня не простит»: Брежнева раскрыла секрет стройности

Певица не скрывает, что большую часть своей жизни она проводит в разъездах из-за гастролей.

«Метаболизм меня не простит»: Брежнева раскрыла секрет стройности
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя возлюбленная Константина Меладзе в недавнем интервью обмолвилась о секретах поддержания стройной фигуры. Вера Брежнева пожаловалась на то, что большую часть своей жизни она проводит в дороге из-за частых гастролей и деловых встреч, связанных с благотворительной деятельностью. По словам певицы, даже в таком «бешеном ритме» она успешно применяет маленькие лайфхаки и привычные ритуалы, позволяющие ей следить за набором веса.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» уточнила, что сейчас для нее исключительно важен вопрос питания. Вера ест по режиму — вне зависимости от того, в какой стране или часовом поясе она находится. И много пьет воды.

«Иначе метаболизм меня не простит!» — посетовала Брежнева в интервью журналу «Грация».

Если певица находится на концерте, то всегда ужинает рано, а после выступления она позволяет выпить себе чашку чая, несмотря на голод. При этом Вера призналась, что во времена «ВИА Гры» она позволяла себе полакомиться любимыми блюдами.

«Сами понимаете, к чему это приводило», — не без улыбки добавила певица.

Поддерживать фигуру стройной исполнительнице помогает спорт. На гастроли Вера берет с собой фитнес-резинки и по возможности старается посещать спортзал, занимаясь с личным тренером по Skype. Отправляясь в поездки, Брежнева не забывает о валике для спины, благодаря чему ей удается избавиться от неприятных болевых ощущений, связанных с повышенными нагрузками на позвоночник.

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«Метаболизм меня не простит»: Брежнева раскрыла секрет стройности
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