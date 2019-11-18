Диетолог объяснила, почему Дубцова набирает вес в стрессовых ситуациях

Ирина Дубцова не скрывает, что тщательно за собой ухаживает, чтобы сохранять молодость. Ранее она признавалась, что нашла альтернативу пластическим операциям. По словам певицы, она борется с отеками и мимическими морщинами с помощью ручного массажа лица. Также артистке нравится процедура «стройное лицо», когда в определенный слой кожи вводят смесь из препаратов. Благодаря этой методике уходит лишняя вода, а кожа подтягивается.

В свое время Дубцовой также удалось феноменально похудеть. Певица во время участия в «Фабрике звезд» обладала пышными формами, а потом смогла избавиться от лишнего веса. Похоже, что на этом она останавливаться не стала. Артистка довела себя до совершенства. Накануне 37-летняя девушка предстала в черной майке и лосинах, подчеркнувших ее постройневшую фигуру.

«И чего это я дома никогда в своё любимое зеркало не фоткаюсь», — удивилась Ирина, позируя в доме у близких.

Поклонники сразу обратили внимание на ее потрясающую форму. «Вы такая красивая!», «Худенькая», «Какая вы молодец! Так хорошо выглядите!» — стали писать подписчики. Ранее Дубцова признавалась, что не придерживается строгих диет. Во время отдыха она и вовсе ни в чем себе не отказывает. По словам певицы, лишние килограммы прилипают к ней, когда она стрессует, а если артистка в хорошем настроении, то может есть что угодно и не поправляться.

Специально для портала Teleprogramma.pro оценила преображение Ирины диетолог Марият Мухина. Она отметила, что набирать вес в состоянии стресса — это нормально.

«Действительно, есть люди, которые едят очень мало, но у них задерживаются все калории. А есть люди, которые едят макароны ведрами, а их, можно так сказать, шатает по ветру. И здесь такой же феномен. Это объясняется тем, кто когда у человека стресс, организм начинает работать по стратегии „Пришла война“ и депонирует каждую калорию: можно поправляться от воды, от воздуха, от капусты. Ирина — мама, композитор, очень талантливая девушка, которая следит за своей фигурой. Она является образцом внешнего вида. Здесь она тонко подметила этот феномен организма, когда он запасает каждую калорию», — пояснила эксперт.

Марият добавила, что такой феномен называется «синдромом дефицита энергии». Она предложила артистке написать про это песню, чтобы у диетологов наконец-то появился гимн.