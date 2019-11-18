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«Борьба с ненавистным жиром»: довольная собой Гузеева худеет на глазах

Телеведущая проводит время на побережье Финского залива в детокс-клинике.

«Борьба с ненавистным жиром»: довольная собой Гузеева худеет на глазах
Лариса Гузеева. фото: globallookpress.com/

Лариса Гузеева ранее пыталась похудеть, но это привело к проблемам со здоровьем. Теперь она предпочитает избавляться от лишних килограммов только под наблюдением врачей. Некоторое время назад телеведущая побывала в детокс-клинике в Крыму, где впервые опробовала особое питание и различные процедуры. Похоже, такой опыт ей понравился. Неделю назад она вновь обратилась к профессионалам, чтобы постройнеть.

Добиться идеальной фигуры Гузеева не может, так как сама хорошо готовит, а еще подружки часто ее угощают вкусностями. Несмотря на то, что в последнее время поклонники не раз отмечали, что телеведущая похорошела и постройнела, она все равно приехала в детокс-клинику, на этот раз у Финского залива, чтобы поправить здоровье и сбросить еще несколько лишних килограммов. В соцсети звезда ТВ опубликовала снимки с побережья.

60-летняя Гузеева предстала отдохнувшей, воодушевленной и еще более стройной. На кадрах она предстала в колготках, черном пуховике и шапке. Телеведущая лучезарно улыбалась, каталась на подвесном канате и просто наслаждалась моментом, сидя на огромном камне.

«Открываю все пароли и явки: я в Xclinic. Сегодня шестой день моего счастья! Это Финский залив — мой любимый навеки — моя молодость! Всё вам расскажу и покажу: пока меня не загнать ни на обед, ни на процедуры», — поделилась Лариса.

«Вы уже худая», — заметила одна из подписчиц. «Да что вы! Это только начало!» — ответила ей знаменитость. «Лорик, такая же девчонка, неотразима», «Клёвая, молоденькая», «Красотка!! За шесть дней! И такой результат, браво», «Борьба с ненавистным жиром заметна. Удачи в этом нелегком труде», — прокомментировали пост поклонники.

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детоксЛариса Гузеевапохудение
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«Борьба с ненавистным жиром»: довольная собой Гузеева худеет на глазах
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