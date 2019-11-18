Звезда «Теста на беременность» похвалилась отношениями с матерью Джаника Файзиева

Светлана Иванова снялась во множестве фильмов, но известность ей принес сериал «Тест на беременность». Сама актриса давно стала мамой. Она воспитывает семилетнюю дочь Полину и годовалую дочь Миру. Девушка родила их от режиссёра Джаника Файзиева, которого увела из чужой семьи. Несколько лет они скрывали свои отношения, а официально объявили о романе только в 2015 году. Артистка гордится тем, что у нее благополучная семья.

А на днях Иванова решилась на откровенный разговор с подписчиками. Она ответила на все их вопросы. Одна из поклонниц поинтересовалась у звезды, как ужиться со свекровью. «Не знаю, мне повезло, у меня офигительная свекровь», — заверила актриса.

Также Светлана рассказала, что ей дало материнство. «Счастье, слезы, потом опять счастье, потом нервный тик, потом радость, счастье, снова слезы, потом восторг, потом отчаяние, потом эйфория, потом гордость… и так по кругу», — призналась актриса.

К каждому ответу девушка подошла с долей иронии. Так она раскрыла своей секрет красоты. Иванова шутливо заявила, что втирает в волосы кровь незнакомцев, которые ей «тыкают».

Напомним, свекровь у нее — народная артистка Узбекской ССР, актриса театра и кино Светлана (Ойдин) Норбаева. К слову, породниться с ней актрисе было сложно. Она увела Файзиева от законной жены Лины Эспли, которая родила ему сына и дочь. Светлана стала встречаться с режиссером в 2012 году. Даже о рождении детей они не объявляли. Стоит отметить, что Джаник ранее уже имел романы на стороне. От актрисы Ольги Красько у него есть дочь. Сейчас он уже развелся с женой, но всем своим детям уделяет время.