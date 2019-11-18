Трехлетний сын Виторгана и Собчак умилил родителей и поклонников

Малыш с чувством и интонацией прочитал стихотворение по случаю дня рождения.

Максим Виторган поблагодарил Ксению Собчак за сына. 18 ноября 2019 года Платону Виторгану-Собчак исполнилось три года, о чем сообщил своим подписчикам в Instagram актер. Мужчина также выложил трогательное видео, в котором малыш с выражением рассказывает стих, поздравляя самого себя с праздником:

«Прекрасный день, улыбаться мне не лень, потому что в эту дату мир встречал меня когда-то. В день рождения свой желаю счастья целый океан!» — рассказал юный Платон.

В ответ на «Спасибо» от Максима Виторгана не Ксения Собчак ответила ему такой же благодарностью. Комментаторы также порадовались и за мальчика, и за его родителей:

«Чудный, чудный мальчик! Счастья прекрасному молодому человеку. Родителям поздравления! Вы большие молодцы!» — пишет sofia.matveeva.