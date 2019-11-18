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Владимир Симонов бросил вторую жену ради студентки-второкурсницы

По словам актера, эти отношения не принесли ему счастья.

Владимир Симонов бросил вторую жену ради студентки-второкурсницы
Симонов ушел от второй жены к студентке/http://globallookpress.com/

Актер Владимир Симонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своих втором и третьем неудачном браках. Второй женой актера была актриса, которую звали Екатерина.

Владимир Симонов. Фото
Симонов ушел от второй жены к студентке/http://globallookpress.com/

«Мы познакомились на съемках картины «Корабль». Это что-то не очень удачное получилось. Сейчас эту ленту нигде не увидишь. Катя тогда была студенткой. Она была очень красивая, обаятельная. Мы играли с ней вместе на сцене в спектакле «Дядя Ваня». У нас родился сын Василий. Он сейчас актер. Вместе были почти десять лет», — сказал актер.

Однако от жены он ушел. Причем к второкурснице из ГИТИСа по имени Надежда. «Она пришла писать курсовую работу. Мне было уже 44 года, а она училась на втором курсе. Лет двадцать ей было, не больше. Был страх и беспокойство за сына Василия. Я понимал, что не смогу его видеть круглые сутки, но любовь была сильнее», — заметил актер.

Как сказал Симонов, и отношения с молодой студенткой не принесли ему счастья. У них появился совместный сын Владимир. Расставание получилось болезненным. «Произошло несовпадение характеров. Оценок. Мнений. Может, сказалась разница в возрасте. Может, моя профессия. Я не мог что-то делать терпеливо», — заявил актер.

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Владимир СимоновЕкатерина СимоноваНадежда СимоноваПрограмма "Судьба человека"
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Владимир Симонов бросил вторую жену ради студентки-второкурсницы
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