«Ей идут животные принты»: Кадони пришел в восторг от хищного образа Жасмин

Однако телеведущему не очень понравился цвет наряда звезды.

Певица Жасмин появилась на премии «Муз-ТВ» в оригинальном платье с тигровым принтом. Звезда благодаря этому образу продемонстрировала стройные ноги.

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Ведущий «Дома-2» Влад Кадони высокого оценил звериный наряд певицы. «Ей идут животные принты. Тигр — хороший вариант, да и не так заезжен, как бедный леопард», — сказал он журналисту «СтарХита».

При этом новоявленный эксперт моды порекомендовал любимице публики «уйти от рыжего». По его мнению, этот оттенок «лишает звезду индивидуальности и убивает широкой гаммой ассоциаций». Любопытно, что именно Влад имел в виду?

А вам тоже кажется, что на Жасмин надето оранжевое платье? Или все-таки желтое?