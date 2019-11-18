«Не дайте опозорить страну!»: читатели Teleprogramma.pro против выступления Бузовой на Евровидении

Напомним, на на завершающем концерте старой программы в «Известия HALL» Ольга Бузова неожиданно заявила о том, что намерена участвовать в Евровидении. На эту тему уже высказались известные личности, Юрий Аксюта (главный продюсер музыкальных проектов Первого канала) назвал это заявление «бредом».

Сама артистка впоследствии развенчала все слухи. Оказалось, что участие в конкурсе — лишь ее мечта, и никаких конкретных предложений в связи с этим она не получала.

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Тем не менее, мы решили поинтересоваться у наших читателей, считают ли они, что Бузова смогла бы выиграть в Евровидении. Меньшая часть посетителей портала допускает такую возможность, ведь нередко первые места достаются не самым талантливым исполнителем. Однако почти столько же уверены, что у Бузовой есть все шансы на победу именно благодаря ее таланту.

Около 30% читателей Teleprogramma.pro уверены, что само исполнение зрителей не впечатлит, однако красивое шоу смогло бы принести Ольге какое-то количество баллов, что позволило бы певице оказаться в середине двадцатки. Но большинство убеждены: Бузовой не победить. Более того, они против того, чтобы певица представляла Россию, поскольку займет лишь последнее место. «Не дайте опозорить страну!» — призывают они.