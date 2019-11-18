Два года со дня таинства: Пугачева и Галкин отмечают важное событие

Максим Галкин завершил свой гастрольный тур по городам постсоветского пространства и поспешил домой к супруге Алле Пугачевой. Тем более повод замечательный – два года со дня венчания.

Отметим, что для Аллы Борисовны это уже второе венчание (первое было с Филиппом Киркоровым), что бывает крайне редко у православных при живых обоих мужьях. Для развенчания христиан требуются особые обстоятельства. Но, видимо, Алла Борисовна их имела.

Таинство венчания с Максимом Галкиным прошло в маленькой церквушке в Подмосковье в узком кругу родственников и самых близких друзей. В их числе была старшая дочь Примадонны — Кристина Орбакайте, Игорь Николаев с женой Юлией, подруга Аллы Борисовны — бизнесвумен Алина Редель. Присутствовали на торжестве и Лиза с Гарри — дети Галкина и Пугачевой.

Свое венчание пара приурочила к 16-летию совместной жизни.