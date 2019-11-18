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«У меня не было преград»: участник проекта «План Б» бросил девушку ради переезда в Москву

Никита Анисимов признался Teleprogramma.pro, что добиться участия в шоу ему помогла целеустремленность.

«У меня не было преград»: участник проекта «План Б» бросил девушку ради переезда в Москву
Никита Анисимов. Фото: instagram.com/nianisimov

Никита Анисимов — один из тех участников проекта «План Б», которым поначалу отказали. Отрицательный вердикт дала мама Ольги Бузовой. В интервью Teleprogramma.pro Никита признался, что испытал чувство несправедливости, поскольку не получил весомых аргументов своего проигрыша. 

Тем не менее Никите удалось связаться с членами жюри и добиться-таки участия в проекте. Он уверен, что в этом ему помогла целеустремленность. Анисимов рассказал, что у него были длительные отношения, которые пришлось завершить из-за его переезда в Москву. Он добавил, что даже если на месте той девушки была бы Ольга Бузова, не поменял бы своего решения. Впрочем, Никита оговорился, сказав, что многое зависело бы от самих отношений. «Я ехал в Москву с определенными целями и намерениями, у меня не было преград», — заявил он. 

В настоящий момент Никита переживает затишье в работе — тот бизнес, который у него был, не развивается. Тем не менее он надеется, что в скором времени начнет воплощать свои новые идеи в жизнь. 

А узнать о том, удастся ли Никите добиться расположения Ольги Бузовой, можно в шоу «План Б», которое идет по воскресеньям в 20:30 на ТНТ. 

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«У меня не было преград»: участник проекта «План Б» бросил девушку ради переезда в Москву
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