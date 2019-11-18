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«Сфотографируйте ненавистную часть тела»: Хакамада научила бороться с комплексами

Ее методика основана на действенной практике индийских мудрецов.

«Сфотографируйте ненавистную часть тела»: Хакамада научила бороться с комплексами
Ирина Хакамада. Фото Global look press

Многие люди годами живут в пол силы, страдая от внутренних комплексов. И, кажется, что распрощаться с ними невозможно. Но это не так, уверяет Ирина Хакамада. По ее словам, простой тренинг, основанный на индийской методике, позволит быстро полюбить себя.

«Сфотографируйте ненавистную часть тела или снимите на видео», — посоветовала звезда тренингов личностного роста. Дальше кадр нужно продемонстрировать публично, например, выложить в социальную сеть. Признав свой комплекс, вы распрощаетесь с ним и сможете полюбить себя.

«Это медитация на свое тело. У индусов это все серьезно, они раскладывают свое тело на 32 органа и представляют каждый из них. Я немного упростила. После этого тебе плевать на тело, ты его принимаешь, а потом социализируешься», — рассказала Хакамада в YouTube-шоу «Не принято обсуждать».

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«Сфотографируйте ненавистную часть тела»: Хакамада научила бороться с комплексами
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