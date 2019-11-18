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СМИ: Пугачева вернулась к концертной деятельности из-за провалов в бизнесе

Алла Борисовна собирается участвовать в новогодних огоньках.

СМИ: Пугачева вернулась к концертной деятельности из-за провалов в бизнесе
Алла Пугачева. Фото Global Look Press / КП.

Прошедший концерт Аллы Пугачевой в Минске родил немало слухов по поводу финансовой состоятельности звезды. Злые языки поговаривают, дескать, Примадонна слегка поиздержалась, вот и вынуждена вернуться к концертам, с которыми она ранее громко «завязала». Да и на Первом канале в новогоднюю ночь она появится из-за нужды в деньгах.

Тем не менее, многие из нас слышали, что певица вовсе не ограничивалась в своих заработках исключительно концертной деятельностью, периодически начиная тот или иной бизнес-проект. О ее предпринимательской деятельности решила вспомнить «Экспресс газета».

В 90-е годы Пугачева выпустила духи «Алла» в сотрудничестве с французским брендом Sogo, но подписала невыгодный контракт и прибыль получить не удалось. Помешала, по ее словам, юридическая неграмотность.

Полным крахом для Примадонны в нулевые стало вложение 1,7 млн долларов в финансовую пирамиду «Властилина». И в это же время она прогорела с мюзиклом «Чикаго». Вместе с тогдашним мужем Филиппом Киркоровым певица продюсировала этот проект, вложив в него 5 млн долларов. В итоге спектакль оказался никому не нужным, и его гастроли прекратили с двухмиллионным долгом.

Тогда же Пугачева занялась чипсами, но провал с мюзиклом отразился и на финансировании завода. Производство было пущено с молотка.

С 2015-го по 2018-й годы Пугачева наконец занялась тем, чем умела – школой эстрадного искусства «Рецитал». И, хотя ученики платили Примадонне баснословные деньги (около 40 тыс. рублей в месяц), они не смогли покрыть аренду помещения в центре Москвы и гонорары наемным сотрудникам. Результат тот же – закрытие бизнеса.

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СМИ: Пугачева вернулась к концертной деятельности из-за провалов в бизнесе
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