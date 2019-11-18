Очередное испытание для Гномыча: Плющенко от души напарил сына в бане

Сколько бы не осуждали хейтеры семью Плющенко и Рудковской за их методы воспитания сына, этой семье, кажется, все нипочем. Изнурительные тренировки, модные фотосессии, растяжки, — все это остается по-прежнему в расписании 6-летнего Саши. А тут еще и баня добавилась.

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Фигурист продемонстрировал в своем блоге видео, как он не по-детски парит своего ребенка внушительным дубовым веничком. Все серьезно – с паром и шапками, чтобы не перегреться.

Удивительно, но малыш явно получает от жара удовольствие, а когда отец говорит, что «все, хватит», тот отвечает: «Еще хочу». Только после настоятельных рекомендаций мамы (Яны Рудковской) за кадром, Саша встает с банной полки и бежит освежаться в бассейн.