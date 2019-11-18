ЗВЕЗДЫ

Очередное испытание для Гномыча: Плющенко от души напарил сына в бане

Похоже, что Саше процедура очень понравилась.

Очередное испытание для Гномыча: Плющенко от души напарил сына в бане
Яна Рудковская. Фото Global look press

Сколько бы не осуждали хейтеры семью Плющенко и Рудковской за их методы воспитания сына, этой семье, кажется, все нипочем. Изнурительные тренировки, модные фотосессии, растяжки, — все это остается по-прежнему в расписании 6-летнего Саши. А тут еще и баня добавилась.

Фигурист продемонстрировал в своем блоге видео, как он не по-детски парит своего ребенка внушительным дубовым веничком. Все серьезно – с паром и шапками, чтобы не перегреться.

Удивительно, но малыш явно получает от жара удовольствие, а когда отец говорит, что «все, хватит», тот отвечает: «Еще хочу».  Только после настоятельных рекомендаций мамы (Яны Рудковской) за кадром, Саша встает с банной полки и бежит освежаться в бассейн.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гном ГномычЕвгений ПлющенкоРудковская детиРудковская и ПлющенкоРудковская новостиРудковская последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Очередное испытание для Гномыча: Плющенко от души напарил сына в бане
Интересно?
Поделись с друзьями: