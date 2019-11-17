«Заплатили за это?»: Миро призвала Кудрявцеву признаться в фальшивых отношениях с Лазаревым

Блогер считает, что телеведущая встречалась с певцом, только чтобы прикрыть его ориентацию.

Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на резкий «сториз» телеведущей Леры Кудрявцевой. Напомним, та сделала скрин переписки своего коллеги Дмитрий Шепелева с поклонниками в Instagram. Мужчина опубликовал пост о своей новой избраннице, а кто-то из подписчиков написал ему в комментариях, что подозревал ведущего в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Не, ну понятно, что это прикрытие. Я Лере предлагал, но она не смогла», — иронично ответил на это Шепелев.

Кудрявцева, которую мужчина имел в виду, буквально сорвалась на него в своем «сториз».

«Может, мне начать писать о тебе? А то мы все молчим-то только из-за Платона», — написала телеведущая, отметив, что заблокирована в Instagram у своего коллеги.

Миро раскрыла суть этих взаимных подколов. По ее словам, Шепелев намекнул на то, что Кудрявцева несколько лет была «бородой» (прикрытием) для певца Сергея Лазарева. То есть встречалась с артистом на публику — только чтобы доказать всем, что он не гей.

«Зачем она это делала? Неужели ей заплатили за это? И как заплатили? Чем рассчитались? Я спрошу прямо в лоб дорогую Лерочку: не является ли платой её появление на голубом экране за роман с голубцом?», — едко написала Миро.

Также блогер отметила, что с удовольствием бы узнала тайны Шепелева со слов Кудрявцевой, но ответы на эти вопросы для нее важнее. Реакции от Леры Кудрявцевой пока не поступало.

Напомним, телеведущая встречалась с певцом Сергеем Лазаревым с 2008 по 2012 годы, после этого она вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова.