ЗВЕЗДЫ

«Не хочет быть артистом»: сын Нетребко впервые выступил на большой сцене

Талант мальчика оценили зрители Кремлевского дворца.

«Не хочет быть артистом»: сын Нетребко впервые выступил на большой сцене
Анна Нетребко вывела сына на сцену. Фото: Komsomolskaya Pravda

Звезда — это наследственное. 11-летний сын оперной певицы Анны Нетребко впервые выступил на большой сцене — и сразу в Кремлевском дворце.

16 ноября Нетребко спела на концерте Игоря Крутого, а вместе с ней и вся ее семья: супруг-вокалист Юсиф Эйвазов и сын от первого брака Тьяго. Оба были в одинаковых красных пиджаках (отчим заботится о мальчике, как о родном).

Тьяго совершенно не пугался сцены и прекрасно исполнил свою вокальную партию. Гордая мать поздравила сына с дебютом в Instagram, где к ней присоединились ее поклонники, в том числе и звезды отечественного шоу-бизнеса. Одна из подписчиц напомнила Нетребко, что раньше та говорила, что ее ребенок тяготеет к техническим специальностям и не собирается петь.

«Нет, он не хочет быть артистом, это был экспромт», — ответила Анна в комментариях.

Что же будет, если юный Тьяго возьмется за вокал всерьез? Держись тогда, мировая сцена!

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«Не хочет быть артистом»: сын Нетребко впервые выступил на большой сцене
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