Что скажет Ляйсан: Павел Воля дал совет звезде Playboy, как использовать взбитые сливки

Известный юморист отреагировал на новость, что модель может начать политическую карьеру.

В свежем выпуске Comedy Club Павел Воля высмеял модель из Ростова-на-Дону Марию Лиман, которая получила предложение возглавить пресс-службу мэрии ее родного города.

На должность красавицу предложил один из местных депутатов, на что она ответила, что с радостью бы согласилась, но боится, что эта работа помешает ее обучению в Лондоне.

Во время шоу Павел Воля показал несколько обнаженных снимков Лиман, которая, кстати, снималась и для журнала Playboy, сравнив их с фотографиями серьезных мужчин в пиджаках, которые являются пресс-секретарями глав администраций в разных городах.

На одном из фото полностью обнаженная Лиман сидит на кухонном столе, обмазанная взбитыми сливками, и пробует их на вкус.

«Дорогая Мария, если вы выкладываете такие фотографии, то хотя бы пишите под ними соответствующий политику комментарий. Допустим: «Вчера протестировала ростовскую молочную продукцию. Вкусно, пальчики оближешь», — обратился юморист к модели.

В финале своего номер супруг Ляйсан Утяшевой вообще посоветовал Лиман не размениваться на скромные должности, а сразу метить на пост президента.

25-летняя девушка отреагировала на советы комика в Instagram. Она снова выложила свой снимок в сливках и повторила фразу про молочную продукцию, которую ей порекомендовал Воля.

«Я конечно, понимаю, что Паша говорил о серьезных вещах, но это было очень смешно», — добавила Мария.

Что ж, с таким пиарщиком, как Павел Воля, у ростовской красавицы действительно есть все шансы стать чиновницей высокого уровня.