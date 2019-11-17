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«Хорошо, что наркотики не подкинула»: Волочкова рассказала о визите Собчак

Балерина до сих пор в ужасе от той встречи.

«Хорошо, что наркотики не подкинула»: Волочкова рассказала о визите Собчак
Анастасия Волочкова. Фото Global look press.

Весной этого года Анастасия Волочкова принимала в гостях Ксению Собчак. Ее визит носил деловой характер, ведущая упросила знаменитую балерину дать ей интервью для ее YouTube-шоу. С тех пор прошло полгода, однако артистка до сих пор с содроганием вспоминает об этом визите. На Радио КП она вновь заговорила об этом.

Напомним, Ксения Собчак без предупреждения разместила у Волочковой в бане скрытые камеры и подслушивающие устройства. Кроме того, пока балерина накладывала грим, она вместе со съемочной группой прошла к ней в спальню и стала рыться там по шкафам. В итоге нашла некий предмет какого-то интимного характера. Что это было, ведущая не объяснила, но намекнула, что он имеет какой-то грязный характер. Волочкова как ни старалась, не могла понять, о чем идет речь. И, в итоге, заявила, что у себя в спальне она, в принципе, может держать любые вещи, поскольку это ее личная жизнь.

«Осторожно, Собчак», стоп-кадр. Фото
Шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

«Я же не знала, что пока меня красили, она, оказывается, зашла в мою спальню, якобы нашла там фаллоимитатор или что она там принесла с собой… Хорошо, что наркотики не подкинула! Когда интервью закончилось, моя домработница сказала мне, что Ксюша заходила ко мне в спальню. Я говорю: «Быть такого не может!». Я была в недоумении, что происходит! Я человеку открыла дверь миролюбиво! И то, что она потом склеила…

Вы знаете, что она потом две недели не могла смонтировать этот эфир? Она не знала, как его смонтировать, чтобы не выглядеть бесстыжим человеком. Но ничего не получилось. Меня потом все люди спрашивали, как я могла открыть ей дверь и впустить к себе», — с ужасом рассказала Волочкова.

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«Хорошо, что наркотики не подкинула»: Волочкова рассказала о визите Собчак
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