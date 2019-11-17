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18-летняя внучка Софии Ротару всерьез увлеклась боксом

Девушка занимается модельным бизнесом и музыкой.

18-летняя внучка Софии Ротару всерьез увлеклась боксом
Внучка Ротару. Фото https://www.instagram.com/sofia_evdokimenko_fan/

Внучка Ротару София Евдокименко не любит говорить о своей знаменитой бабушке. Да и свою личную жизнь старается держать в секрете. Однако кое-что журналистам удалось о ней узнать. Например, недавно девушка всерьез увлеклась боксом.

В свои 18 лет Соня добилась многого: ее признали лучшей моделью Mercedes-Benz в Киеве, она начала карьеру певицы, записав несколько песен, переехала в Нью-Йорк и завела роман с Марко Дюменилом, видным бизнесменом из Франции, пишет PEOPLETALK.

И, хотя на первое место она ставит карьеру певицы и модели, Соня не прочь вольных экспериментов. К примеру, недавно она всерьез увлеклась боксом, системно занимаясь этим видом спорта с персональным тренером. Кроме того, немало увлечена пилатесом.

София признает, что поддержание физической формы для нее крайне важно. И свой первый гонорар в Америке она потратила именно на тренировки.

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18-летняя внучка Софии Ротару всерьез увлеклась боксом
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