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«Мне начать писать о тебе?»: Кудрявцева резко ответила Шепелеву на сплетни о себе

Телеведущий неудачно пошутил на счет ориентации бывшего бойфренда Леры.

«Мне начать писать о тебе?»: Кудрявцева резко ответила Шепелеву на сплетни о себе
Лера Кудрявцева. Фото Global look press

Излишняя болтливость Дмитрия Шепелева обернулась обидой со стороны его коллеги Леры Кудряцевой. На реплику подписчицы по поводу его возможной нетрадиционной ориентации, он почему решил пошутить, втянув в это личную жизнь ведущей «Секрета на миллион».

«Я думала, ты гей», — написал один из фолловеров в Instagram.

«Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла», — ответил Шепелев.

Скриншот блога Шепелева. Фото
Скриншот блога Шепелева. https://www.instagram.com/dmitryshepelev/

Кудрявцева отреагировала практически мгновенно, разместив послание Дмитрию у себя в stories.

«Сегодня 3 новости узнала: что ты есть в Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона», — обрушилась гневом на коллегу телеведущая.

Блог Леры Кудрявцевой. Скриншот сторис. Фото
Блог Леры Кудрявцевой. Скриншот сторис https://www.instagram.com/leratv/

Как вы расцениваете поступок Дмитрия Шепелева? И стоит ли Лере отвечать на это тем же методом?

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Дмитрий ШепелевЛера КудрявцеваПлатонПлатон Шепелев
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«Мне начать писать о тебе?»: Кудрявцева резко ответила Шепелеву на сплетни о себе
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