Подросший внук Шукшиной поразительно стал похож на отца

Несостоявшаяся невестка Марии Шукшиной Фрейя Зильбер решила больше не лезть в звездную семью и начать жизнь заново. Получая небольшие алименты на ребенка от Макара Касаткина (по данным СМИ около 7 тыс. рублей), внука Лидии Федосеевой-Шукшиной, она оставила столичную жизнь и переехала в Питер, сняв здесь весьма скромное жилище.

Чтобы хоть как-то сэкономить, девушка для обстановки жилища приобрела бытовую технику бывшую в употреблении.

Фрейя много времени проводит с подросшим сыном Макаром. Малыш выглядит чистеньким и ухоженным. Судя по фото в Instagram, молодая мама старается купить ребенку одежду «на вырост».

Полуторогодовалый малыш восхищает поклонников своими большими глазами и схожестью с папой.

Известно, что Макар тайно женился на девушке по имени Илона около месяца назад. На свадьбу он не стал приглашать даже свою бабушку Лидию Федосееву-Шукшину.