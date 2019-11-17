ЗВЕЗДЫ

Подросший внук Шукшиной поразительно стал похож на отца

Несостоявшаяся невестка Марии Фрейя Зильбер увезла малыша из Москвы в Санкт-Петербург.

Подросший внук Шукшиной поразительно стал похож на отца
Фрейя Зильбер. Кадр программы "Прямой эфир"

Несостоявшаяся невестка Марии Шукшиной Фрейя Зильбер решила больше не лезть в звездную семью и начать жизнь заново. Получая небольшие алименты на ребенка от Макара Касаткина (по данным СМИ около 7 тыс. рублей), внука Лидии Федосеевой-Шукшиной, она оставила столичную жизнь и переехала в Питер, сняв здесь весьма скромное жилище.

Чтобы хоть как-то сэкономить, девушка для обстановки жилища приобрела бытовую технику бывшую в употреблении.

Фрейя много времени проводит с подросшим сыном Макаром. Малыш выглядит чистеньким и ухоженным. Судя по фото в Instagram, молодая мама старается купить ребенку одежду «на вырост».

Полуторогодовалый малыш восхищает поклонников своими большими глазами и схожестью с папой.

Известно, что Макар тайно женился на девушке по имени Илона около месяца назад. На свадьбу он не стал приглашать даже свою бабушку Лидию Федосееву-Шукшину.

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Подросший внук Шукшиной поразительно стал похож на отца
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